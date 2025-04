Briga entre mulheres na UFMG gera repercussão nas redes sociais

O vídeo de uma briga entre duas mulheres na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) nesta quarta-feira (10) viralizou nas redes sociais. A confusão começou na fila do restaurante universitário. O conflito gerou xingamentos e agressões físicas. A universidade confirmou uma ocorrência registrada à sua divisão de segurança interna e afirmou que tomará as providências cabíveis. Segundo testemunhas, as envolvidas seriam uma aluna e a mãe de uma outra estudante. O motivo da briga ainda não foi divulgado.