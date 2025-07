Cachorro atua como “terapeuta” em hospital e ajuda recuperação de crianças internadas em BH

No Hospital Vera Cruz, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, um cachorrinho de oito anos se tornou o “funcionário” preferido dos pacientes infantis. Dexter desfila pelos corredores da unidade usando jaleco, crachá e boné. Toda quarta-feira o “cão terapeuta” participa do projeto “Anjos do Bem”, que atua com terapias assistidas por animais em ambientes hospitalares.



Segundo os profissionais do hospital, a presença de Dexter contribui para o bem-estar físico e emocional dos pacientes e melhora o quadro clínico de muitas crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!