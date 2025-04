Caso Terezinha: Tribunal anula processo e libera mãe de crianças aliciadas em MG

O Tribunal anulou o processo de homicídio contra Katia Cristina Alves Robes, mãe de Emmanuel Alves Robes, morto em fevereiro de 2023 em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A decisão veio após a defesa alegar que Katia e seus filhos eram mantidos em cárcere privado por Terezinha Pereira dos Santos, dona do imóvel onde moravam. As crianças eram obrigadas a trabalhar em condições análogas à escravidão, com liberdade restringida. O Tribunal de Justiça encaminhou o caso para a Justiça Federal. Katia, solta após a decisão, afirmou que era forçada a trabalhar vestida de homem e tinha contato limitado com os filhos. Ela garante ser inocente e também vítima de Terezinha.