Corpo de mulher morta pelo marido dentro de casa é enterrado em Santa Luzia (MG)

Foi enterrado em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, nesta quinta-feira (10), o corpo de Maria da Penha, de 60 anos, assassinada pelo marido com sinais de extrema violência. A vítima levava o nome da lei criada para proteger mulheres da violência doméstica e foi morta após uma briga com o companheiro, que se entregou à polícia. Familiares denunciaram histórico de agressões e disseram que Maria da Penha acreditava na recuperação do marido, usuário de drogas. O crime gerou revolta e grande comoção em amigos e familiares.



