Grupo criminoso realiza ataques a agências bancárias e unidades policiais no interior de MG

Suspeitos armados aterrorizaram moradores da cidade de Guaxupé, a cerca de 420 km de Belo Horizonte, no sul de Minas. Durante a madrugada, criminosos do grupo chamado "Novo Cangaço" atacaram uma agência bancária com uso de explosivos. O Batalhão da Polícia Militar na cidade também foi alvo dos suspeitos. Polícia Civil, Militar e Federal estão no local acompanhando o caso. Carros usados pelo grupo foram encontrados na zona rural do município.