Homem é preso após invadir casa de mãe e pedir dinheiro para apostar no ‘jogo do tigrinho’ em BH

Um homem foi preso depois de invadir a casa da mãe e fazer ameaças pedindo dinheiro para apostar no "jogo do tigrinho", um famoso site de apostas online. O caso aconteceu no bairro Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a mulher, o filho, que tem 31 anos, é viciado em jogos digitais e em drogas. A Polícia Civil vai investigar o caso.