Mãe que viralizou em parque de diversões em BH comenta desespero com aventura de filho

Uma mãe mineira viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo mostrando seu desespero diante uma aventura de seu filho. O adolescente, de 17 anos, decidiu encarar um brinquedo radical de um parque de diversões em Belo Horizonte. Do lado de fora da atração, Roberta gritava o nome do jovem. “Ai senhor, segura meu filho. Gabriel, desce”, implorava a mulher. A situação inesperada e engraçada transformou a família em uma sensação na internet. Agora, Roberta já acumula mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais.



