Matheus Simões deve assumir governo de MG em 2026 com saída de Zema para disputar a Presidência

O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, prevê assumir o comando do estado em 2024, quando o atual governador Romeu Zema deve se afastar do cargo para se dedicar à campanha a Presidência da República. O governador Romeu Zema anunciará sua pré-candidatura à presidência em agosto. Em entrevista, Simões discutiu a regularização dos repasses ao SAMU, destacando a preocupação com a falta de R$30 milhões do Governo Federal. Investimentos em estradas foram detalhados, com reformas em 6 mil dos 24 mil km existentes. Falou-se também na construção do Hospital Padre Eustáquio, uma importante parceria público-privada que promete ser o hospital mais moderno de MG, e nas obras do RodoAnel, previstas para comçarem no final do ano, que visam melhorar o trânsito na região metropolitana.



