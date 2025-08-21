Motociclista é morto a tiros durante trajeto para o trabalho em Contagem (MG)

Um motociclista de 30 anos foi morto a tiros em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, enquanto se dirigia ao trabalho. O suspeito estava em outra moto e disparou cinco vezes, atingindo-o nas costas, braço e axila. A vítima tinha ficha criminal extensa, com envolvimento no tráfico de drogas. Perícia e Rabecão foram acionados e a polícia busca por câmeras da região que possam auxiliar na identificação do autor dos disparos.



