Mulher é abordada violentamente com mata-leão durante assalto em BH

Uma mulher foi abordada violentamente por um assaltante no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima estava parada com uma criança na porta do prédio quando levou um mata-leão do criminoso. O comparsa do homem pegou o celular dela, antes dos dois fugirem. A Polícia Militar foi chamada e registrou um boletim de ocorrência. O caso ainda é investigado.