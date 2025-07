Novo cordão, agora para portadores de doenças raras, garante prioridade em Minas

Minas Gerais é o primeiro estado do país a reconhecer por lei o cordão que identifica pessoas com doenças raras. Com o símbolo internacional, uma mão com raios coloridos, o item garante atendimento prioritário em órgãos públicos, hospitais e até no setor privado. A medida busca dar visibilidade e evitar constrangimentos, como os vividos por pais de crianças neurodivergentes. A nova legislação é de autoria do deputado estadual Zé Guilherme (PP), com apoio do Governo Estadual.



