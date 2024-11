Obras de viaduto alteram trânsito das av. Cristiano Machado e Sebastião de Brito, em BH

Devido às obras de um viaduto, o trânsito sofreu alterações no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha. No transporte coletivo, as linhas 504, 5201 e 9503 terão itinerários alterados, e o ponto final da linha 5201 será temporariamente transferido para outro local. Veja a reportagem completa no vídeo acima.