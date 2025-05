Pai é preso suspeito de abusar sexualmente de filha de 12 anos na Grande BH

Um homem, de 37 anos, foi preso suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é investigado por abusar da própria filha, de apenas 12 anos, durante o tempo em que a menina morou com ele, em 2024.



A investigação começou quando a mãe da menina relatou à Polícia Civil que a filha demonstrou repulsa ao pai e contou ter praticado atos libidinosos com uma prima de quatro anos, repetindo comportamentos que o suspeito a teria ensinado.



Segundo a delegada responsável pelo caso, Joana Miralha, o homem se aproveitava do momento em que ficava sozinho com a filha para cometer o abuso. A Polícia também revelou que o suspeito pedia para que a filha não contasse a ninguém sobre o que ocorria entre eles, pois poderia ser preso.



O homem foi interrogado e negou o crime, afirmando desconhecer o motivo da vítima ter feito tais acusações contra ele. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.



