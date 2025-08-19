Pesquisa eleitoral aponta que 64% dos entrevistados aprovam trabalho de Romeu Zema (Novo)

O Instituto Realtime Big Data divulgou, nesta terça-feira (19), uma pesquisa sobre a aprovação do trabalho desenvolvido pelo governador Romeu Zema (NOVO) à frente do governo de Minas. A pesquisa aponta que 64% responderam que "aprovam", 32% "desaprovam" o governo atual, 4% não souberam ou não responderam.



A pesquisa entrevistou 1500 pessoas entre os dias 11 e 13 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.



O instituto também pesquisou as intenções de votos para senador pelo estado de MG.



