PMs atiram e lançam bombas em moradores durante protesto por morte de comerciante em BH

Um protesto terminou em confusão no bairro Águas Claras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25). Moradores manifestavam contra a morte do comerciante Frederico Azevedo Souto durante uma abordagem policial quando os militares começaram a atirar e bombas foram lançadas. De acordo com familiares, Frederico estava em casa com a mãe e outros parentes. Ao sair para a rua, foi abordado de forma truculenta por dois policiais. Os familiares, ao presenciarem a cena, se aproximaram e começaram a gravar a abordagem. Durante a filmagem, uma irmã de Frederico teria sido agredida com um tapa no ombro por um policial. Segundo relatos, ao presenciar a agressão contra sua irmã, Frederico se revoltou, momento em que um policial teria efetuado um disparo de arma de fogo contra ele. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até o momento.



