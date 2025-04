Polícia prende cinco suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou nesta terça-feira (30) a segunda fase da Operação Arcângelo, voltada ao combate de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Três mandados de prisão foram cumpridos em Belo Horizonte e no interior do estado.



Entre os casos investigados, estão o de um padrasto acusado de abusar da enteada dos 11 aos 14 anos, e o de um companheiro da avó de uma vítima, suspeito de ter cometido abusos contra duas adolescentes da mesma família. Um terceiro preso, um idoso de 71 anos, foi condenado a 23 anos de prisão por abusar da própria filha desde que ela tinha 8 anos.



Um outro caso que chocou os investigadores ocorreu em Dionísio, na região Leste de Minas Gerais. Um homem e uma mulher foram presos após investigações apontarem que o suspeito abusava sexualmente da enteada, uma jovem de 23 anos com esquizofrenia, resultando em uma gravidez. Durante as apurações, o filho biológico do casal, uma criança de 9 anos, procurou espontaneamente a delegacia para denunciar maus-tratos e privação de alimentos.



