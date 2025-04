Polícia procura por homem suspeito de matar motoboy durante discussão no trabalho em BH

A polícia busca por Danilo, um motoboy suspeito de matar seu colega de trabalho com uma facada no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu após uma discussão sobre regras de retirada de pedidos. Segundo o irmão da vítima, que também trabalha com entregas, Danilo teria ido buscar uma faca em casa e, ao retornar, desferiu o golpes contra Anderson, de apenas 24 anos. O homem teria sido morto ao tentar defender irmão na briga com Danilo. A empresa onde os envolvidos trabalhavam relatou que o suspeito era novato e não possuía antecedentes criminais. A Polícia Civil segue investigando o caso.



