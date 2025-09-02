Policial penal suspeito de matar namorada em BH é indiciado por homicídio qualificado

A Polícia Civil concluiu, nesta terça-feira (02), a investigação sobre a morte de Priscila Mundim, assassinada pelo namorado no bairro Padre Eustáquio , na região Noroeste de Belo Horizonte. Rodrigo Caldas Fonseca, de 45 anos, foi indiciado por homicídio qualificado. O caso aconteceu no dia 16 de agosto.



A delegada Yara França, responsável pela investigação, contou que a vítima foi morta após uma discussão. O casal havia reatado o relacionamento no dia anterior.



No dia do crime, Priscila e o namorado estavam em uma confraternização, quando ele discutiu com familiares dela. Para acalmar a situação, o casal foi para casa de Rodrigo. No local, eles brigaram e o policial penal matou a mulher asfixiada. Ainda de acordo com a delegada, a vítima estava muito machucada, com hematomas em várias partes do corpo.



O suspeito tentou tirar a vida após o crime, com medicamentos e desinfetante. Segundo a polícia, ele também se feriu com uma faca. Rodrigo foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento sob escolta.



Quando os policiais chegaram à casa onde aconteceu o crime, o policial penal reagiu à prisão e tentou atacar os policiais com a faca. Ele está preso preventivamente.



