Casa de idosa de 89 anos é incendiada após dívida feita por filho com agiotas na Grande BH

Uma casa em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi destruída por um incêndio criminoso. O imóvel pertence a uma senhora de 89 anos e, segundo familiares, o ataque seria uma represália de agiotas por causa de uma dívida de R$ 4 mil feita pelo filho dela, de 50 anos, usuário de drogas.



Mensagens enviadas à família já vinham em tom de ameaça. Em uma delas, os criminosos afirmavam que, se a dívida não fosse paga até determinado horário, o valor seria dobrado.



Além do incêndio, outro imóvel no mesmo lote foi invadido, revirado e teve três botijões de gás furtados. Vizinhos perceberam as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o fogo. A idosa não estava em casa no momento e, desde então, deixou o local por segurança.



O homem responsável pela dívida está desaparecido há quase dois meses. A família teme que ele tenha sido morto pelos agiotas. Enquanto isso, a mãe e a irmã dele relatam viver sob ameaça constante, sem condições financeiras de arcar com os juros abusivos cobrados.



A Polícia Civil investiga o caso, mas até agora os responsáveis pelo ataque não foram identificados.



