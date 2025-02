Desesperado, marido tenta informações sobre esposa desaparecida em Ouro Preto (MG)

Uma mulher de 59 anos está desaparecida desde a última terça-feira (18). A vítima fazia caminhadas regulares durante as manhãs pela região onde morava, na cidade de Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que Iris Magno da Silva caminhava em direção a rua das Andorinhas. No empenho para as buscas da diarista, equipes da Defesa Civil municipal e Corpo de Bombeiros, com apoio das polícias Militar e Civil, utilizam drones com visão noturna e cães farejadores.



Família e amigos de Iris buscam desesperados sobre quaisquer informações do paradeiro da mulher.