‘Ele disse que só ia parar quando me matasse’ diz vítima de ex que invadiu hospital em BH

Em entrevista exclusiva à RECORD MINAS, uma jovem de 21 anos denunciou ter sido vítima de cárcere privado cometido pelo ex-namorado, um homem de 35 anos que está foragido da Justiça. Segundo ela, o relacionamento, que durou pouco mais de três meses, era violento. A jovem denuncia que foi mantida em cárcere privado por 20 dias. “Ele dizia que só ia parar quando me matasse. Mandava áudios, vídeos, ameaçava matar minha família inteira”, contou a vítima. A vítima conseguiu escapar e buscou atendimento, após sofrer um aborto espontâneo, no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. O suspeito perseguiu a jovem até a unidade de saúde e usou uma identidade falsa para conseguir entrar no local.



O homem fugiu do hospital antes da chegada da Polícia Militar. Ele já era alvo de mandado de prisão e, segundo a vítima, responde por crimes como homicídio e ameaça. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele entra na unidade e depois foge por uma janela.



Uma outra mulher, de 18 anos, foi forçada pelo suspeito a acompanhar a vítima no hospital, agindo como “olheira” para o agressor. Ela também relatou ameaças e xingamentos por parte dele.



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que as medidas protetivas foram deferidas e que o processo corre em segredo de Justiça. A Polícia Civil ainda busca o paradeiro do suspeito.



