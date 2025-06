Homem invade hospital para perseguir companheira que escapou de cárcere em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais procura um homem de 35 anos, natural de São Paulo, que invadiu o Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27), à procura da companheira de 21 anos. Segundo a Polícia Militar, ele pretendia se vingar da vítima, que conseguiu escapar de um cárcere privado após 20 dias de tortura na cidade de Mariana, a cerca de 115 km de Belo Horizonte.



A jovem procurou ajuda médica após sofrer um aborto espontâneo. Ela foi encaminhada à maternidade do Hospital das Clínicas, na capital mineira, onde recebeu atendimento. Ao perceber que havia perdido o contato com a companheira, o suspeito foi até a unidade de saúde usando uma identidade falsa.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entra no hospital. A vítima grita por socorro e o suspeito foge após quebrar uma janela e sair pelo portão principal. Ninguém foi preso até o momento.



A vítima, que conheceu o agressor há apenas três meses em um salão de beleza em BH, relatou que ele vendia flores no Centro da cidade e aliciava jovens com promessas de emprego.



A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que o caso ainda está com a delegacia de plantão e que segue em diligências para localizar o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!