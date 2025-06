Mãe procura por adolescente que desapareceu após dizer ir encontrar namorado em BH

A adolescente Yandra Nikely Santana dos Santos, de 15 anos, está desaparecida desde a noite de sábado (7), após sair de casa, no Morro do Papagaio, na região Centro-sul de Belo Horizonte, dizendo que encontraria um namorado. Desde então, não deu mais notícias. A mãe, Gleisiane, está desesperada por notícias da filha. “Já enterrei uma filha. Agora estou com medo de encontrar minha menina morta”, desabafa a mulher.



Há dois anos, outra filha dela, Emily, de 17, foi assassinada a facadas ao cobrar uma dívida de R$ 10.



Yandra, segundo a mãe, já teve envolvimento com pessoas perigosas, não frequenta a escola e teria sido agredida e ameaçada por rivalidades amorosas no passado. “Ela saiu dizendo que voltava rápido, mas desde então sumiu. Não atende o telefone. É um silêncio que dói”, lamenta Gleisiane.



A Polícia Civil investiga o caso e segue na busca pela adolescente.



