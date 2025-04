Perseguição policial termina com acidente e duas pessoas feridas em avenida de BH

Uma perseguição policial terminou com um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na avenida Cristiano Machado, na região Nordeste de Belo Horizonte. A Guarda Civil Municipal, durante patrulhamento, observou uma motocicleta se deslocando em alta velocidade, sem retrovisores e com a placa coberta. Ao tentarem abordar o veículo, o motociclista e uma garupa fugiram. A perseguição só terminou quando a moto colidiu com um caminhão. Com o piloto da motocicleta foi encontrada uma arma. Após a batida, os suspeitos sofreram diversas lesões e foram encaminhados para o Hospital Risoleta Neves. Segundo os suspeitos, eles haviam recebido um valor para transportar a arma.



