INSS começa a pagar benefícios de junho a aposentados e pensionistas nesta terça-feira

Calendário de benefícios de junho vai do dia 24 a 7 de julho ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber nesta terça-feira (24) os benefícios de junho. Pelo calendário divulgado pela instituição, o pagamento será de 24 de junho a 7 de julho (veja as datas abaixo).

Recebem primeiro os segurados que ganham o salário mínimo (R$ 1.518). Quem recebe acima do piso nacional, terá pagamento a partir do dia 1º de julho. O teto do INSS é de R$ 8.157,40.

Para consultar os valores que serão pagos, basta acessar o Meu INSS pela internet ou aplicativo. É necessário fazer login e clicar em “Extrato de Pagamento” na tela inicial para ver todos os detalhes do benefício.

Para verificar a data de pagamento, vale o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 1610-3, o dígito final a ser considerado é o 0.

Veja calendário de junho

Quem ganha até um salário-mínimo:

Final 1: 24/jun

Final 2: 25/jun

Final 3: 26/jun

Final 4: 27/jun

Final 5: 30/jun

Final 6: 1/jul

Final 7: 2/jul

Final 8: 3/jul

Final 9: 4/jul

Final 0: 7/jul

Quem ganha acima do piso nacional:

Finais 1 e 6: 1/jul

Finais 2 e 7: 2/jul

Finais 3 e 8: 3/jul

Finais 4 e 9: 4/jul

Finais 5 e 0: 7/jul

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h até as 22h.

