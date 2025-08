Aluna com transtornos mentais é agredida por colegas no primeiro dia de aula em BH

No primeiro dia de volta às aulas em uma escola municipal de Belo Horizonte, uma adolescente de 13 anos com transtornos mentais foi agredida por um estudante de 14 anos. A mãe, que registrou boletim de ocorrência, expressou seu desespero e preocupação, destacando que a filha sofre bullying há tempos. "Se não fosse a rápida intervenção de uma mulher desconhecida, minha filha poderia ter se machucado mais gravemente", afirmou. A Secretaria Municipal de Educação informou que o incidente ocorreu fora das dependências escolares e que estão tomando medidas para tratar a situação, contando com apoio psicológico e assistente social e destacou ainda o compromisso com um ambiente escolar seguro e inclusivo.



