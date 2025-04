BG 3004 VT PRESO PERSEGUIÇÃO NEV - Perseguição policial em Ribeirão das Neves termina com prisão de ex-presidiário

Um homem e um comparsa tentaram fugir da polícia em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A perseguição começou quando a Polícia Militar recebeu informações sobre um carro com queixa de furto. O motorista, de 21 anos, não obedeceu à ordem para parar e fez uma manobra arriscada. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. O passageiro conseguiu escapar, mas o motorista, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso. No veículo, foram encontradas munições, uma réplica de pistola e uma arma de fabricação artesanal. O suspeito confessou que planejava trocar o carro e as armas por drogas. O celular dele foi apreendido para auxiliar nas investigações.



