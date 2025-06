Greve de motoristas de ônibus continua nesta quarta (25) e 24 linhas são afetas em BH

A paralisação de motoristas de ônibus em Belo Horizonte continua, nesta quarta-feira (25), e resultou na suspensão de 24 linhas de transporte coletivo. Os trabalhadores protestam na garagem da empresa no bairro Ana Lúcia, entre Belo Horizonte e Sabará, motivados por atrasos salariais e falta de depósitos do FGTS. Apesar do Tribunal Regional do Trabalho solicitar que 70% da frota opere, muitos ônibus permanecem parados. A população enfrenta dificuldades com a continuidade do impasse.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!