Homem sobrevive a tentativa de homicídio com cinco tiros na cabeça em BH

Um homem foi baleado com cinco disparos na cabeça no bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de BH. A motivação do crime seria um acerto de contas por dívida de drogas. Um dos suspeitos acabou preso, mas a vítima também vai para a cadeia por um mandado de prisão em aberto. O suspeito que foi preso confessou para polícia que ele e mais dois comparsas teriam recebido ordens do líder do tráfico na área para agir.