Homem tenta roubar bicicleta, é agredido por vítimas e jogado em córrego de Belo Horizonte

Uma tentativa de assalto terminou em agressão, na noite desta terça-feira (21), no bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito chegou a ser jogado em um córrego.



O homem, de 26 anos, foi agredido com chutes e socos por quatro pessoas. A polícia identificou um adolescente, de 17 anos, suspeito de ser um dos agressores. Ele tentou fugir dos militares, mas foi localizado.



Segundo a Polícia Militar, durante o depoimento, o adolescente contou que o homem tentou roubar a bicicleta de um amigo dele na semana passada, enquanto eles faziam um passeio na região. Ainda de acordo com o testemunho, nesta terça-feira, o agredido teria voltado armado com uma faca e o grupo reagiu. A faca não foi encontrada pelos policiais.



O homem foi levado para o hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristovão, na região Noroeste da capital mineira. O adolescente foi apreendido.



