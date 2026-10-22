Idoso de 75 anos morre após ser atropelado por moto em Betim; motociclista fugiu sem prestar socorro
Câmera de segurança registrou o acidente; família pede investigação e identificação do responsável
Um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (21), na rua Mato Grosso, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, e a família cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.
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