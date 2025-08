Idoso desaparecido é encontrado com ajuda de motorista após reportagem da RECORD Minas

O idoso José Lincoln, de 73 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (01), foi encontrado e está com a família. Um motorista de aplicativo reconheceu o idoso perto da Praça do Cristo no Barreiro após assistir à reportagem sobre seu desaparecimento. O idoso informou que se perdeu ao sair andando e não conseguiu retornar para casa. O motorista levou-o sem ferimentos até sua residência. A família agradeceu à ** RECORD ** pela ajuda na localização de Lincoln.



