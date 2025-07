Moradores do hipercentro de Belo Horizonte reclamam de sujeira e mal cheiro

Moradores e trabalhadores do hipercentro de Belo Horizonte enfrentam problemas com sujeira e mau cheiro nas ruas. Apesar da presença diária da equipe de limpeza urbana, a situação ainda é problemática. Moradores relatam ter acionado a Polícia Militar, Guarda Municipal e Prefeitura, mas que não houve sucesso. O comércio local também sofre, com lojistas reclamando do impacto da falta de higiene nas vendas. Segundo um comerciante, "muitas lojas estão fechando por causa disso". A Superintendência de Limpeza Urbana afirma realizar limpezas regulares e que os atendimentos aos moradores de rua seguem a legislação vigente.



