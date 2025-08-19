Motociclista busca motorista que causou acidente e fugiu em Contagem (MG)

Um motociclista tenta localizar um motorista que o atingiu num cruzamento em Contagem, na Grande BH, e fugiu sem prestar socorro. O acidente deixou o motociclista com escoriações e um prejuízo estimado em R$4 mil devido aos danos na moto. Testemunhas relataram que o motorista retornou ao local para recolher a placa do veículo e tentou agredir o pai da vítima. A polícia foi chamada e o homem detido. O boletim de ocorrência foi registrado pelo motociclista, que espera pelas providências legais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!