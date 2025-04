Motociclista morre após bater em árvore em BH e polícia encontra drogas e dinheiro na moto

No bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, um motociclista perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. O impacto foi tão violento que ele caiu desacordado. A polícia chegou ao local e encontrou 21 barras de maconha, cocaína e R$ 6.190 no baú da moto. A vítima, Douglas Moura de Souza, de 33 anos, tinha passagens por tráfico de drogas. Apesar da documentação da moto estar regular, a polícia a apreendeu por ser usada no transporte de drogas. O SAMU confirmou a morte de Douglas no local. A família, em desespero, se reuniu em torno do corpo, mas não quis gravar entrevistas.



