Motociclistas sofrem acidentes ao passarem por avenida tomada pela lama em Contagem (MG)

A chuva forte que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (31), causou transtornos na manhã desta terça (01), em Contagem.



O jornalismo da Record Minas flagrou o momento que motociclistas se acidentaram na Avenida João César de Oliveira. O local, que amanheceu tomado pela lama, chegou a ser parcialmente interditado. No entanto, os motociclistas se acidentaram na parte que estava liberada para o trânsito.



Uma equipe da transcon, responsável pela via, chegou no local ainda nesta manhã. Veja mais informações no vídeo acima.