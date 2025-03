Motorista perde controle, bete ônibus e complica no Complexo da Lagoinha

O motorista do coletivo da linha 411 C (São Benedito / Belo Horizonte), perdeu o controle da direção no Viaduto Leste, no acesso à Avenida Antônio Carlos em Belo Horizonte nesta segunda-feira(17). Ninguém se feriu. Segundo os passageiros, chovia muito no momento do acidente. Com o impacto, o para-brisa lateral quebrou e a frente do ônibus ficou danificada. O coletivo quase atingiu pessoas em situação de rua que estavam debaixo do viaduto. Veja a reportagem completa no vídeo acima.