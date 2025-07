Prefeitura desconta horas não trabalhadas, mas professores seguem de greve em BH

A paralisação da rede de ensino em Belo Horizonte continua com novos desdobramentos. Nesta segunda-feira (30), uma manifestação ocorreu na porta da Prefeitura em meio a disputas sobre o reajuste salarial dos educadores. A Procuradoria Geral do Município confirmou que os dias não trabalhados desde o início da greve, em 5 de junho, foram descontados dos contra-cheques dos grevistas. A Prefeitura tentou barrar o movimento na Justiça, mas a liminar foi negada. Uma audiência de conciliação está marcada para esta quarta-feira (02), onde pode haver um acordo para recompor os dias parados. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 6,27%, refletindo a inflação do período, mas a Prefeitura ofereceu apenas 2,49%.



