Redução de ônibus à noite e madrugada impacta trabalhadores e negócios em BH, a capital dos bares

Em Belo Horizonte, quase um milhão de passageiros utilizam diariamente o transporte coletivo composto por cerca de 3 mil ônibus. Além dos problemas de lotação e manutenção, destaca-se a escassez de ônibus durante a madrugada, com apenas 517 viagens entre meia-noite e 3h59. Tal situação obriga restaurantes a ajustarem horários, afetando a economia local. O prefeito Álvaro Damião reconhece a questão e busca soluções para melhorar o serviço noturno, prometendo mudanças no transporte da cidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!