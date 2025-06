Três homens suspeitos de arrombar carro são presos em bairro nobre de Belo Horizonte

Três homens foram presos suspeitos de arrombar e furtar um carro no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu a noite, em uma área movimentada por bares. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu localizar os criminosos durante a tentativa de fuga. Uma mochila furtada e armas usadas no crime foram apreendidas. Dos três presos, dois tinham passagens por furto e roubo. A polícia alerta para os riscos de deixar objetos à vista nos veículos, prática que pode facilitar crimes semelhantes.



