Adolescente com transtornos mentais é agredida por colegas em escola municipal de BH

Uma adolescente com transtornos mentais foi agredida por outra aluna na porta de uma escola municipal no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte. A menina tem diagnóstico de TOD (Transtorno Desafiador Opositivo) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e, segundo a mãe, sofre bullying desde a 1ª série. Vídeos mostram o momento em que a adolescente é puxada pelos cabelos, derrubada no chão e agredida com socos. A agressora, de 14 anos, estuda na mesma sala. As duas foram até a delegacia especializada no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. A vítima está com escoriações e, segundo a família, não quer mais voltar para a escola por medo.



