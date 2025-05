Belo Horizonte será sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027

A FIFA (Federação Internacional de Futebol Associação) confirmou Belo Horizonte como uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O Mineirão, um dos oito estádios escolhidos após rigorosas vistorias, será palco de partidas do torneio. O prefeito Álvaro Damião (União) destacou a importância do evento para a cidade e revelou planos de melhorias na mobilidade urbana até 2027. "Belo Horizonte está preparada para ser uma grande sede e esperamos, quem sabe, sediar a final", declarou o prefeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!