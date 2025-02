Caminhão fica preso em buraco e preocupa moradores em Contagem (MG)

Um caminhão ficou preso em um buraco ao passar por uma rua no bairro São Gotardo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente gerou grande preocupação entre os moradores da região, que temem a formação de mais crateras e a falta de providências por parte das autoridades.



Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que acionou a Subsecretaria de Manutenção para avaliar a situação e a Transcon ( Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem) para sinalizar o trecho. No entanto, moradores que presenciaram o ocorrido afirmam que, até o momento, nenhuma dessas ações foi realizada e a situação permanece sem solução. Veja a reportagem completa no vídeo acima.