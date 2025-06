‘Começou sair a pele da perna dela’, conta tia de bebê queimada após banho em maternidade

A bebê Aurora, recém-nascida no interior do Acre, foi transferida em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, referência no tratamento de queimados, em Belo Horizonte. Segundo a família, a menina teria se queimado após o primeiro banho no Hospital de Cruzeiro do Sul, onde nasceu no último sábado (21).



“Ela tomaria o banho para ir para casa. Já tinha passado por todos os procedimentos e já era certa alta. Aí, após o banho, aconteceu todo esse episódio. Os pés dela já começaram a sair a pelezinha”, contou a tia da criança. Segundo a família, a criança chorava intensamente, o que alertou os pais.



A técnica de enfermagem responsável pelo banho afirmou que a bebê teria epidermólise bolhosa, uma doença rara e genética que provoca bolhas parecidas com queimaduras.



Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil disseram que a água usada no banho realmente estava muito quente e que até chegaram a testar a temperatura com as mãos. A pediatra que deu alta à criança afirmou que ela estava saudável e apenas aguardava o banho para ser liberada.



A funcionária foi afastada e a Secretaria de Saúde do Acre instaurou procedimento disciplinar. O caso também está sob análise do Ministério Público do Estado. Laudos periciais e exames devem ajudar a esclarecer se a criança foi vítima de queimadura ou se apresenta, de fato, uma condição genética rara.



