Criança de sete anos morre após ser picado por escorpião em Minas

Uma criança de apenas sete anos morreu nesta quarta-feira (23) após ser picada por um escorpião na cidade de Mariana, a cerca de 115 km de Belo Horizonte. Segundo os familiares, Arthur Saymon teria sido atacado pelo animal enquanto aproveitava o feriado em família.



A vítima foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Mariana. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi solicitado para transferir o menino para o Hospital João 23, em BH. Durante o trajeto, quatro minutos antes de pousar, Arthur teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e precisou ser atendido pelos profissionais tripulantes da nave.



O menino treinava na academia do Clube Atlético Mineiro, na categoria sub-7 e tinha o sonho de virar jogador profissional de futebol.



