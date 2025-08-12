Deputado de MG gasta cerca de R$ 190 mil em gráfica que não está funcionando

O deputado estadual Leandro Genaro do PSD gastou quase R$190 mil em material de divulgação nos últimos 10 meses. A prestação de contas inclui uma gráfica localizada na Rua Úrsula Paulino 161, no bairro Betânia, onde não há operação visível. Testemunhas locais afirmam que o imóvel está fechado há anos. Em um único mês, foram mais de R$ 31 mil destinados à formulários e impressões. O advogado do deputado garante que a empresa estava ativa e responsabiliza órgãos competentes pela fiscalização.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!