DJ denuncia agressão por guardas municipais durante evento em Belo Horizonte

Um DJ de Belo Horizonte, conhecido como DJ Dió, alega ter sido agredido por guardas municipais em um evento no ginásio do Mineirinho, na região da Pampulha. Segundo ele, a abordagem ocorreu de forma truculenta e motivada por racismo. Os guardas justificaram a ação alegando uso de drogas, mas a defesa do DJ aponta contradições no boletim de ocorrência, incluindo a falta de evidências sobre a posse de drogas. A namorada e produtora do DJ, afirma que não foi revistada, levantando suspeitas de racismo. O caso será investigado pela corregedoria da Guarda Municipal conforme nota da prefeitura.



