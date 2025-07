Família acusa descaso após motociclista morrer em acidente e corpo ficar dias sem identificação

A família de Thiago Barbosa dos Santos, de 36 anos, denuncia negligência após o motociclista morrer em um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte e ficar dias sem identificação no IML. “Eu estou dilacerada porque era o meu sobrinho mais novo, foi deixado jogado porque era negro.Se fosse um branco que estivesse lá, eles tinham atendido ele bem. Se estivesse numa moto valiosa, sem baú, eles tinham chamado a família", desabafou a tia da vítima. Thiago usava uniforme de trabalho e tinha crachá com nome, mas a polícia não comunicou os parentes nem a empresa. Os documentos estavam no baú da moto, que foi recolhida sem ser aberta. Foi um funcionário da funerária quem usou a placa do veículo para encontrar a casa da mãe. A família promete acionar o Ministério Público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!