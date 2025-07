Marcas confirmam falsificação e shopping se posiciona após operação em loja de luxo em BH

Representantes das marcas envolvidas confirmaram que parte dos produtos vendidos na loja de artigos de luxo eram falsificados e de qualidade inferior. A suspeita é de que os itens tenham sido fabricados em Minas Gerais. A loja, localizada em um shopping de alto padrão no bairro Belvedere, região nobre de Belo Horizonte, teve todos os produtos apreendidos e está com as portas fechadas. Em nota, o shopping informou que colabora com as autoridades e ressaltou que o lojista é responsável pela operação do espaço. Ainda segundo a administração, contratos proíbem qualquer atividade ilegal nas dependências do centro comercial.



