“Meu filho estava rindo, brincando”, conta mãe de bebê morto durante procedimento médico em BH

O Instituto Médico Legal divulgou o laudo sobre a morte de um bebê que morreu em janeiro deste ano no Hospital Belo Horizonte, na capital mineira. O resultado aponta que a criança teve o pulmão perfurado durante um procedimento.O bebê teria ido para o hospital por causa de uma febre, mas os exames de sangue, de imagem e até de Covid-19 deram negativos. Segundo a mãe, a pediatra insistiu na internação e na realização de um exame de meningite. Foi então que, durante a punção, coleta de material para procedimento, Felipe Ferreira Rodrigues, de dois meses, morreu.



Agora, a família pede Justiça e lamenta a perda do pequeno Felipe. “Meu filho estava rindo, brincando”, desabafa a mãe do bebê.